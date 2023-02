هل التنقيب عن البترول والغاز سبب حدوث زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية تجيب

رد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على سؤال حول هل يكون التنقيب عن البترول والغاز الطبيعي الذي يتم في شرق البحر المتوسط أدي إلي حدوث الموجات الزلزالية.

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية: أنه بالتاكيد دائمآ ما تكون أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي من الأسباب التي تؤدي علي حدوث زلازل ولكن زلزال اليوم ليس لهذا السبب.

وتعرضت مصر صباح اليوم إلي زلزال اليوم، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم، الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح شعر بها سكان القاهرة.

ووقع زلزال اليوم ما بين الأراضي التركية والسورية، ووقع في تمام الساعة 3 و17 دقيقة، وان قوته 7.7 علي مقياس ريختر علي خط العرض: 37.13 شمالا، خط الطول : 37.09 شرقا، العمق: 18.30 كم.

ويعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، الآن مؤتمر صحفى لشرح بعض التفاصيل المهمة الخاصة بـ زلزال اليوم الذي حدث في تركيا في تمام الساعة الثالثة و17 دقيقة.

وأوضح المعهد أنه سيكون المؤتمر الصحفي اونلاين وعلى جميع الراغبين في حضور الورشة التسجيل والدخول وأنه سوف يتم بثها علي صفحة المعهد علي الفيس بوك.

واشار المعهد أن علي الراغبين في الحضور الإجتماع يمكنه الدخول من خلال الرابط التالي:

