البحوث الفلكية: زلزال اليوم له أكثر من 7 توابع حتى الآن

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا لتسجيلات محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد، فقد تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي الذى ضرب الأراضي التركية فجر اليوم، وقد شعر المصريين بيه.

وأوضح المعهد أنه تم تسجيل أكثر من اكثر من 7 توابع حتى حتى الآن وأن جميع تلك التوابع قوتها أكبر من 6 درجات على مقياس ريختر، وتم تسجيل الشعور بها فى عدد من المدن المصرية.

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية بيانا تفصيليا هزة أرضية شعر بها سكان القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب ما أكد عدد كبير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقال معهد إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت اليوم الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية على بُعد 691 كيلومترا شمال رفح كانت بياناتها كالتالي :

تاريخ الحدوث: 2023/2/6

وقت الحدوث : 03:17:38 مساءً بالتوقيت المحلي

القوة : 7.7 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 37.13 شمالا

خط الطول : 37.09 شرقا

العمق: 18.30 كم

وأكد المعهد، أنه لم يتلق أي أنباء تفيد الشعور بالهزة ولم يرد ما يفيد بوقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.