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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زلزال يشعر به سكان القاهرة الآن

زلزال
زلزال

أبلغ الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن شعورهم بوجود زلزال في نطاق القاهرة الكبرى قبل قليل.

وفي سياق متصل ، كشف المركز الأوروبي لرصد الزلازل، عن وقوع زلزال في منطقة مدينة غازي عنتاب التركية، وشعرت به عدد من دول البحر المتوسط المجاورة.

وأكد المركز أن الزلزال بقوة 7.5 على مقياس ريختر ، وشعر به سكان مصر وتركيا وقبرص واليونان ولبنان.

وسنوافيكم بالتفاصيل …

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في سياق متصل ، كشف الإعلامي اللبناني نيشان، عن حدوث هزة أرضية شعر بها سكان بلاده والبلاد المجاورة.

وكتب نيشان في تويتة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. : “هزة أرضية في لبنان الآن”.

زلزال القاهرة الكبرى مدينة غازي عنتاب التركية البحر المتوسط ريختر سكان مصر

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