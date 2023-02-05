زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب سواحل اليابان

ضرب زلزال قوي اليابان اليوم الأحد، بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل اليابان.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال وقع في الساعة 0.03 بالتوقيت العالمي على بعد حوالي 306 كيلومترات من مدينة كاتسورا في محافظة تشيبا التي يبلغ عدد سكانها 22.3 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.



الجدير بالذكر أنه في الأعوام الماضية تعرضت اليابان لعدد من الكوارث الطبيعية أبرزها الزلازل، ووقع الزلزال الأشد فتكا بينها عام 2011 وأودى بحياة 18 ألف شخص، بعدما تسبب في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، ما تسبب في كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.



وتقع اليابان ضمن ما يسمى بـ "حلقة النار" في المحيط الهادي وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.

