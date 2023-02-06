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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم وما احتمالية حدوث تسونامي؟.. مفيش تأجيل| بدء الترم الثاني واستئناف الدراسة في مدارس 12 محافظة السبت القادم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تحذيرات تركية من حدوث موجات تسونامي بعد الزلزال.. هل تصل إلى مصر؟
مازل الخطر والقلق يهدد الجميع بعد زلزال اليوم، الذي ضرب تركيا وسوريا وتسود حالة من الرعب  من حدوث أمواج تسونامي.

 

البحوث الفلكية توجه تنبيها عاجلا للمصريين بشأن زلزال تركيا
وجهت الصفحة الرسمية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تنبيه هام وعاجل المصريين بشأن زلزال اليوم والذي وقع في  جنوب شرق الأراضي التركية على الحدود السورية ، وبقوة 7.7 على مقياس ريختر، مؤكدة أن تلك الهزة الأرضية كانت قوية، وشعر بها سكان الشرق الأوسط وبعض المصريين.

البحوث الفلكية: الهزة الأرضية اليوم أكبر من زلزال 92 والأشد منذ 33 عامًا
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد للبحوث الفلكية و الجيوفيزيقية، أن زلزال اليوم حدث  فى تمام الساعة 3 و 17 دقيقة، وأن هذا الزلزال يعتبر واحدا من أقوى الزلازل، التى حدثت فى المنطقة من عام 1990، وتم الشعور به فى مصر، ولكن لم يحدث أى خسائر.

 

7 ريختر .. البحوث الفلكية يعلن أماكن تأثرت بـ زلزال اليوم
قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن زلزال اليوم حدث في الساعة الثالثة صباحا في جنوب شرق الأراضي التركية على الحدود السورية ، وبقوة 7.7 على مقياس ريختر، وإن تلك الهزة الأرضية كانت قوية، وشعر بها سكان الشرق الأوسط وبعض المصريين.

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم| وما احتمالية حدوث تسونامي
سيطرت أنباء زلزال اليوم، الذي حدث في الساعات الأولي علي انتباه جميع المصريين علي الرغم أن الزلزال قد وقع ما بين تركيا وسوريا، حيث كان مركز الزلزال  يقع على بعد 26 كلم شرق مدينة نورداغی جنوب تركيا.

 

البحوث الفلكية: زلزال اليوم له أكثر من 7 توابع حتى الآن
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقا لتسجيلات محطات شبكة الزلازل القومية التابعة للمعهد، فقد تم تسجيل عدد كبير من توابع الزلزال الرئيسي الذى ضرب الأراضي التركية فجر اليوم، وقد شعر المصريين بيه.

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمحافظة الشرقية
اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 /2023 م، بنسبة نجاح بلغت 87.2%، حيث تقدم لأداء الامتحان ( 137635 ) طالب وطالبة حضر منهم 136989.

 

زبيدة الصعيدية وحنان والكيلاني.. نماذج مضيئة من محو الأمية للكلية والدكتوراه
نماذج مضيئة لم تتخل عن حلمها يوما مهما بلغ من العمر عتيا، ولظروف لم يعلمها إلا الله تخلي الكثيرون عن التعليم من غير إرادتهم لصبحوا الآن حاملين شهادات دكتوراه من بعد حصولهم علي شهادة محو الأمية .

 

كرافان.. مجلة لذوي الهمم من المكفوفين تصدر بطريقة برايل بجامعة سيناء
أنتج مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة سيناء، مشروعًا طلابيًا متمثلًا في مجلة لذوي الهمم من المكفوفين بطريقة برايل، يخدم المجتمع المحيط بالجامعة وأهالي محافظة سيناء.

تحذيرات تركية من حدوث موجات تسونامي بعد الزلزال.. هل تصل إلى مصر؟
مازل الخطر والقلق يهدد الجميع بعد زلزال اليوم، الذي ضرب تركيا وسوريا وتسود حالة من الرعب  من حدوث أمواج تسونامي.

 

مفيش تأجيل|بدء الترم الثاني واستئناف الدراسة في مدارس 12 محافظة السبت القادم
حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بدء الترم الثاني وعودة الطلاب لـ استئناف الدراسة في المدارس بالعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

 

اكتشاف مواهبهم ضرورة.. أستاذ جامعي: لويس برايل فقد بصره فأضاء الطريق للمكفوفين
قال الدكتور تامر شوقي أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس والخبير التربوي، إن الطلاب المكفوفين لديهم قدر كبير من الذكاء ، لذلك يجب أن يستغل بشكل صحيح من حيث أكتشاف مواهب هذه الطلاب .

 

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