هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم| وما احتمالية حدوث تسونامي

سيطرت أنباء زلزال اليوم، الذي حدث في الساعات الأولي علي انتباه جميع المصريين علي الرغم أن الزلزال قد وقع ما بين تركيا وسوريا، حيث كان مركز الزلزال يقع على بعد 26 كلم شرق مدينة نورداغی جنوب تركيا.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن زلزال اليوم حدث الساعة 3 و17 دقيقة، وان قوته 7.7 علي مقياس ريختر وأن هذا الزلزال وقع ما بين الأراضي التركية والسورية، وأنه يعد واحدا من أقوى الزلازل، التى حدثت فى المنطقة من عام 1990، وأن توابعه تجاوزت الـ 100 تابع حتي الآن وهناك أكثر من 20 تابعا كانت قوتها أكبر من 6 ريختر وهذا رقم كبير للغاية، وقد شعر المصريون ببعض تلك التوابع الزلزالية ولكن لم يحدث أى خسائر.

وصرح جاد القاضي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أنه من الوارد حدوث توابع لزلزال اليوم ولكن سوف تكون قوتها أقل من قوتة الزلزال الرئيس وأن كل تابع يحدث يكون قوته اقل من التابع الذي سبقه.

احتمالية حدوث تسونامي بعد زلزال اليوم

ودائمآ ما نتنج أمواج تسونامي بعد الزلازل الكبره خصيصآ الزلازل التي تحدث بالقرب من البحر، وبدأ عدد في التساؤل عن إحتمالية حدوث زلزال، ونفي الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إحتمالية حدوث أمواج تسونامي خصيصآ وأن الزلزال لم يكن مصدره البحر.

واوضح انه بالفعل كان هناك إنذارأولي بإمكانية حدوثحدوث أمواج تسونامي ولكن سرعان ما تم التأكيد علي انه من غير المتوقع حدوث أمواج تسونامي لاحقه، وتم إلغاء الانذر الذي كان قد خرج مع أول وقوع الزلزال.

زلزال اليوم

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، صباح اليوم، الإثنين الموافق 6 يناير 2023 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح شعر بها سكان القاهرة وكانت بياناتها الهزة الأرضية كالتالي: