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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجنايات تناقش الطبيب الشرعي في واقعة قتل متهم لجاره بالزقازيق.. اليوم

صدى البلد

تناقش  محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم، الطبيب الشرعى فى تقريره ، خلال جلسات محاكمة المتهم بقتل جاره بسبب خلافات بينهما . 

تفاصيل القضية 

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الشرقية السابق تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزي بوصول"جلال. م. ال" يبلغ من العمر 44 عاما تاجر خردة جثة هامدة إدعاء تعد آخرين.

بانتقال الأجهزة الأمنية بقيادة رئيس مباحث المركز ومعاونيه والقوة المرافقة له لمكان الواقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين وقوع مشادة لفظية بينه وبين تاجر مواشي يدعى"م. ص. أ" تاجر مواشي بسبب خلافات بينهم تطورت إلى مشاجرة عنيفة بينهم وأسفرت عن مقتل المذكور بعد توجيه عدة طعنات له بالجسم ولاذ الجاني بالفرار هاربا عقب ارتكابه الجريمة.

وتم التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهم الهارب وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيق.

وكان المتهم قد أدلى باعترافات تفصيلية عن ملابسات ارتكاب الجريمة أمام الجهات المعنية.

وقال المتهم: إن يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينه وبين المجني عليه بسبب قيام الأخير بالتحرش بزوجته ومعاتبته على تصرفاته المتكررة، ولكن الأمور تطورت بشكل سريع حينما حاول الاعتداء عليه بواسطة آلة حادة، إلا أنه قاومه واضطر لطعنه طعنة نافذة بالصدر، دفاعا عن نفسه ولاذ بالفرار هاربا، خوفا من بطش أسرة الضحية.

وأوضح المتهم خلال التحقيقات أنه كان في دفاع مشروع عن النفس والعرض والشرف ثم توجه إلى مركز الشرطة لتسليم نفسه، قائلا:“اسألوا عني أهالي القرية كلها.. أنا عمري ما عملت مشكلة في حياتي ولا ظلمت ولا أذيت مخلوق.. وعايش جنب الحيط”.

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