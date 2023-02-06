وجهها تشوه.. قصة تعرض نجمة الإغراء المعتزلة ناهد يسري لحادث مروع

يحل اليوم الإثنين 6 فبراير عيد ميلاد الفنانة المعتزلة ناهد يسري، التي ولدت بمثل هذا اليوم عام 1946، وتحتفل اليوم ببلوغغها الـ 77 عاما.

حادث ناهد يسري

تعرضت الفنانة ناهد يسري فى عام 1974 لحادث سيارة فى بيروت توفى على أثره صديق لها وتعرض وجهها لتشوهات بسيطة، مما جعلها تبتعد عن السينما وتتزوج وتنجب ابنتها الوحيدة.

غابت ناهد يسري بعد الحادث عن الساحة لأكثر من عشر سنوات، وعادت في منتصف الثمانينيات بأفلام من إنتاجها، وبالتحديد بالفيلم التلفزيوني "الشيطان يسكن بيتنا".

اعتزال ناهد يسري

اعتزلت التمثيل مرة أخرى في عام 1990، وقررت ارتداء الحجاب وعدم العودة إلى التمثيل بهدف تكريس حياتها لأسرتها حيث جاء قرار الحجاب بعد قراءتها لسورة "النور" قوله تعالى: "وليضربن بخُمُرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن"، وقتها تأكدت أن الحجاب فرض فتحجبت وقامت بالحج 7 مرات وأدت 29 عمرة.

أخر أعمال ناهد يسري فيلم "اختفاء زوجة"، من تأليف وإخراج ياسين إسماعيل ياسين، وهو مُقتبس من الفيلم الأمريكي Vanishing Act 1986.