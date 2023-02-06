تعليق مثير لميدو علي هزيمة الزمالك من فاركو بالدوري

علق أحمد حسام ميدو على هزيمة الزمالك من فاركو بثلاثية نظيفة في الجولة السابعة عشر من الدوري الممتاز هذا الموسم.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "لابد من تحية لاعبي فاركو والجهاز الفني والإدارة على ما قدموه من أداء قوي أمام الزمالك"

وأضاف: "بالنسبة للزمالك، ما حدث حالة من التشتت وعدم التركيز، والناتج عن ما حدث خارج الملعب، كل ذلك أثر سلبا على تركيز اللاعبين"

وواصل: "تأكدت من أن فيريرا يرغب في العودة للزمالك بالفعل وعودته لم تأتي بسبب الشرط الجزائي فقط"

وعن مشهد قيادة أسامة نبيه لمباراة فاركو اليوم رغم وجود جيسوالدو فيريرا على دكة البدلاء قال: "هذا المشهد أربك لاعبي الزمالك، وكان لابد من عودة فيريرا فعليا أي أن فيريرا هو الذي يقود الزمالك، كان لابد من عودة فيريرا بشخصيته القوية التي حصدت الدوري في الموسم الماضي، ولكن بجلوس فيريرا على دكة البدلاء دون قيادة اللاعبين الرسالة لم تصل للاعبي الزمالك"