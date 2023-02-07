اتركها على الفور.. تحذير من عادة التبول في أثناء الاستحمام

التبول قبل الاستحمام أمر طبيعي، ويحدث لكثير من الأشخاص، ولكن هناك من يتبول في أثناء الاستحمام، أي بمجرد سقوط الماء على الجسم، والشيء المثير للاهتمام؛ هو أن الأشخاص الذين يتبولون في أثناء الاستحمام، يعني أنهم يقومون بأمرين في وقت واحد، لكن هل تعلم أن القيام بهذين الأمرين معًا، يمكن أن يكون قاتلاً لصحتك؟.

الأطباء والخبراء ينظرون إلى هذه العادة من منظور مختلف، دعنا نعرف كيف ولماذا التبول أثناء الاستحمام يمكن أن يكون خطيرًا على صحتك وفقا لما نشره موقع هيلثي.



ليست فكرة ذكية أن تفعل شيئين في نفس الوقت



لا يعرف الكثير من الناس أنها عادة خاطئة، وفقًا لـ المُعالجة الفيزيائية لقاع الحوض «أليسيا جيفري توماس».

ووفقًا لتقرير "برايت سايد» نادرًا ما انتبهت لهذا من قبل، وبالطبع لا يجب أن ترى أي ضرر في هذه العادة، حتى لو كنت تعتبر هذه العادة طريقة جيدة للحفاظ على البيئة والمياه، إلا أنها قاتلة للصحة.

من الأفضل أن يكون لديك مكان منفصل للحمام والمرحاض



بالطبع ، أثناء الاستحمام ، قد يتدفق بولك مع الماء ، لكن إذا انتبهت ، ستعرف أن حمامك في الواقع ليس مرحاضًا، يجب أن يكون مكان الاستحمام نظيفًا. من الواضح أنك هنا تقوم بتنظيف الأوساخ من جسمك. تريد دائمًا أن يكون حمامك نظيفًا ومرتبًا قبل الاستحمام وبعده.

يمكن أن تكون المثانة ضعيفة

تحذر أليسيا جيفري توماس من أنه عندما تتبول على صوت الماء الجاري أثناء الاستحمام ، فأنت تعلم بلا وعي مثانتك أنها بحاجة إلى إفراغها بصوت الماء.

قد يتسرب البول



يُعرف هذا التأثير باسم تأثير بافلوفيان Pavlovian effect ، وهو رد فعل انعكاسي على صوت خارجي أو منبه، ويعتقد الطبيب أن هذه قد لا تكون مشكلة كبيرة للجميع، ولكن يمكن أن تخلق مشكلة للأشخاص الذين يعانون من خلل وظيفي في قاع الحوض، حيث قد يتسرب البول عند سماع أي صوت.

يمكن أن تكون عضلات الحوض عند النساء ضعيفة



يعتقد الأطباء أن التبول في الحمام قد يكون ضارًا للنساء، والسبب الرئيسي هو عدم قدرتها على إفراغ مثانتها بالكامل، كما يعتقد الطبيب أنه عندما تحاول النساء التبول أثناء الوقوف، فإنهن غير قادرات على إرخاء عضلات الحوض تمامًا، على عكس الرجال، فلديهم البروستاتا لدعم المثانة، مما يعني أن الوقوف هو أفضل وضع لهم للتبول.

مخاطر التهاب المسالك البولية

يعتقد الأطباء أنه يجب عليك تجنب القيام بذلك إذا كنت تعاني بالفعل من التهاب المسالك البولية (UTI) ، خاصة إذا كنت تشارك الحمام مع شخص آخر. وذلك لأن الجراثيم من البول يمكن أن تلتصق بالحمام وتؤثر على شخص آخر.