عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشيرة خطاب: مصر تبذل جهودا ضخمة لمكافحة الاتجار في البشر

رعاية حقوق الإنسان
رعاية حقوق الإنسان

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الاتجار بالبشر هى الجريمة العصرية أو المسمى العصرى لمصطلح الرق والعبودية، موضحة أن ضحايا الاتجار بالبشر 30% منهم نساء وأيضًا رجال وأطفال وشباب من أهل البلد أو مهاجرين أو لاجئين.

وتناولت السفيرة فى كلمتها خلال الندوة التى نظمها الأزهر الشريف بجناحه فى معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان “رعاية حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر”، مفهوم الاتجار بالبشر، مؤكدة أنه يُعد جريمة ضد الإنسانية، فى الوقت الذى حقق العالم إنجازات كبيرة، خاصة الآن، حيث تعتبر حقوق الإنسان هى المعيار أو المقياس الذي يستخدمه العالم. 

وأضافت أن مصر من الدول الرائدة التى قادت الحركة العالمية لحقوق الإنسان، وهى تنبثق من شيء واحد وهو الحق فى الكرامة لأننا جميعا ولدنا متساوين فى الكرامة، بينما جريمة الاتجار بالبشر تدمر شعور الإنسان بالكرامة، وتمثل خرقا لحقوق الإنسان.  

وثمنت السفيرة جهود الدولة المصرية والنيابة العامة للدور الملموس فى رصد أي شكاوى أو مخالفات لمعاونة أى ضحايا محتملين في سبيل الحد من جريمة الاتجار بالبشر.  

txt

نعيمة القصير: صحة الطفل حق أصيل من حقوق الإنسان

txt

مشيرة خطاب: حقوق الإنسان بمصر وصلت لمستوى غير مسبوق في عهد الرئيس السيسي

وتناولت دور المجلس فى مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر، ودور منظومة الشكاوى التي تتلقى جميع الشكاوى وتحيلها إلى جهات الاختصاص، وهناك توافق بين أجهزة عديدة فى الدولة على توفير الحماية للاجئين.

كما ثمنت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية التى دشنها الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وتعتبر بمثابة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان للعصر الحالى، لتكون دعوة للمصالحة والتآخى بين أبناء البشرية، وهى نداء لكل ضمير حى ينبذ العنف والتطرف الأعمى.

شارك في الندوة الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، ومحمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر. 

وقال الدكتور نظير عياد إن مؤسسة الأزهر هى مؤسسة من مؤسسات الدولة وتتعاون بكل طاقتها فى هذا المجال، وتحرص على تقديم دورها فى نشر التوعية الدينية بشكل عملى وحرفى للحد من هذه الظاهرة. 

وأكد عياد أهمية الإعلان العالمى لحقوق الإنسان مشيرا إلى أنه يشبه وثيقة المواطنة فى عهد الرسول، واعتبره منجزا من منجزات العصر الحديث، ووثيقة الحريات، وأيضا وثيقة الأخوة.

حقوق الإنسان الأزهر الاتجار بالبشر جريمة الاتجار بالبشر مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر التوعية الدينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

بتفرج على أفلام إباحية..جارتي جديدة ومقدرتش أقاوم..اعترافات طالب متهم بهتك عرض سكرتيرة

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

بحد أقصى 15%.. زياد إضافية لأصحاب المعاشات بخلاف الأساسية| قريبا

أمير مرتضى منصور يفجر مفاجأة عن مستحقات لاعبي الزمالك

موضوعات متعلقة

أمين البحوث الإسلامية يستعرض جهود الأزهر في الحفاظ على حقوق الإنسان

محافظ أسوان يشارك فى فعاليات منتدى نشر ثقافة حقوق الإنسان بجنوب الصعيد

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يواجه فلامنجو البرازيلي في كأس العالم للأندية .. الليلة

السفارة السعودية في أمريكا تحذر رعاياها من الاستجابة لاتصالات احتيالية تنتحل صفتها

بالأسبقية| بدء الحجز الإلكترونى لشقق نزهة الأندلس بالتجمع الثالث

300 ألف جنيه| محاكمة الفنان أحمد آدم بتهمة التهرب الضريبي

ساقطين السنة كلها .. هكذا عاقبت مديريات التعليم “الغشاشين” في الترم الأول

روسيا: جنودنا يواصلون إزالة آثار زلزال سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر زجاجة النبيذ.. القصة الكاملة للاتهامات المتبادلة بين علا غانم وزوجها باستخدام البلطجية

مش هتصدق.. ماذا يحدث في الدماغ عند وقوع الزلزال؟

تصرف غريب من كلب في الشارع قبل بدء زلزال تركيا

ديانا كرزون تخطف الأنظار بفستان لامع شفاف | شاهد

فيديو

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ