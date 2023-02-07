طارق العشري: استغليت ظروف الزمالك للفوز عليه

تحدث طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو عن الفوز أمام نظيره الزمالك ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز فى لقاء انتهي بثلاثية دون رد.

وقال طارق العشري فى تصريحات عبر برنامج ملعب البلدوزر مع مجدي عبد الغني:" لاعبي الزمالك كبار، ولعبنا على استغلال الوقت الحالي من عدم استقرار فريق كرة القدم فى نادي الزمالك.

وأضاف:" خططنا بشكل جيد للمباراة أمام الزمالك ، ولاعبي فاركو أعلي مهاريًا من نظيره سموحة ، واللاعبين فى وقت قصير استجابوا لتعليماتي الفنية.

طارق العشري: فاركو يستحق الفوز على الزمالك وهدفي التواجد وسط الكبار

وقال العشري: "ابارك لفريقي، والفوز لم يأتي بشكل عشوائي ، بل كان بعد دراسة نادي الزمالك ، والفوز اليوم له طعم مختلف خاصة أن الفريق حقق الفوز على فريق كبير مثل الزمالك.

وأضاف:" هدف فريقي فاركو الأول بشكل مبكر كان فارق بشكل كبير فى مستوي النتيجة اليوم ودافع كبير لنا، والزمالك اندفع وترك مساحات لذلك استطعنا أن نستغل هذا الأمر ونحقق الفوز بثلاثية دون رد.

وتابع:" الدور الثاني صعب للغاية ولكن المنافسة قوية وفاركو جاهز لذلك.

وأكمل العشري:" المباريات الكبري تُلعب على تفاصيل صغيرة ، ولابد أن يكون هناك خطة محكمة للفوز أمام فريق كبير مثل الزمالك ، ولكن كان دائمًا هدفي هو أن يتم غلق كافة المساحات أمام الزمالك ولاعبيه.

وأتم:" دائمًا أقول للاعبي الفريق أن هدفنا التواجد وسط الكبار فى الدورى ، ذلك هدفي طوال عمري.