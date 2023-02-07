زلزال جديد يضرب مدينة أديمان التركية.. وقفزة في عدد الضحايا

أعلنت إدارة الكوارث التركية "إفاد"، ظهر اليوم الثلاثاء، وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة في مدينة أديمان جنوب تركيا.

وارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الهائل الذي ضرب تركيا إلى 3432 قتيلا و21103 جرحى، وفق ما أفادت به "أفاد".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أن أكثر من 5000 شخص لقوا مصرعهم وأصيب الآلاف بعد زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب تركيا وسوريا في ساعة مبكرة من صباح أمس، الاثنين.

وقال وزير البنية التحتية والعمران التركي مراد كوروم، إن 13.5 مليون مواطن تركي تأثروا بالزلزال بشكل مباشر في الولايات العشر التي ضربها.

وكان رئيس إدارة الكوارث التركية، يونس سيزر، أعلن، اليوم الثلاثاء، أن 65 دولة قدمت طلبات للمساعدة، مضيفا أن العمل المكثف جارٍ مع 16 ألفا و400 موظف وموظف أجنبي في مناطق الزلزال.

وأشار إلى وقوع 243 هزة ارتدادية بلغت قوتها 4.0 أو أكثر عقب الزلزال خلال 24 ساعة الماضية.

من جهته، قال نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي إنه تم إنقاذ أكثر من 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض حتى الآن.

وأكد وصول 3294 عنصر بحث وإنقاذ من دول أخرى، وهناك أكثر من 70 دولة عرضت المساهمة في أعمال البحث والإنقاذ.

وانهارت آلاف المباني في كلا البلدين، وتشعر وكالات الإغاثة بقلق خاص بشأن شمال غرب سوريا، حيث كان أكثر من 4 ملايين شخص يعتمدون بالفعل على المساعدات الإنسانية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال، وهو أحد أقوى الزلازل التي ضربت المنطقة منذ أكثر من 100 عام، ووقع على بعد 23 كيلومترًا (14.2 ميلًا) شرق نورداجي في مقاطعة غازي عنتاب التركية ، على عمق 24.1 كيلومتر (14.9 ميلًا).