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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن7 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الأقراص المخدرة بنجع حمادي

محكمة نجع حمادى
محكمة نجع حمادى

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عامل بالسجن 7 سنوات، وغرامة  100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في أقراص الترامادول والتابيتادول بنطاق مركز نجع حمادى شمال قنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسام الدين فتحي يوسف الكلاف، وعضوية المستشارين، مصطفى كمال الأزرق، وخالد محمد الشيخ، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي، وأحمد صالح، وأسامة الأمير.

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ترجع وقائع القضية الى شهر سبتمبر 2022، عندما ضبطت أجهزة الأمن بنجع حمادى، عبدالعاطى.ع.ع ٤٥ عاماً، عامل، مقيم بنطاق المركز، وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة.

ووجهت جهات التحقيق، تهمة حيازة عقار الترامادول والتابيتادول المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونياً.

أحيلت القضية برقم 20113  لسنة 2022 ، جنح مركز شرطة نجع حمادي، وقيدت برقم 2325 لسنة 2022 كلي قنا، لمحكمة جنايات نجع حمادى، والتي قضت بمعاقبة المتهم، بالسجن 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه. 

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