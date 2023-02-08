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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مشهد مرعب من داخل مسجد بتركيا لحظة حدوث الزلزال.. تفاصيل

مسجد داخل تركيا
مسجد داخل تركيا

حالة من الرعب والفزع تملكت المتواجدون داخل أروقة أحد مساجد تركيا مساء أول أمس الاثنين أثناء حدوث هزات أرضية أثرت على جدران المسجد بشكل مرعب حيث يظهر في الفيديو أن المبنى يتأرجح.

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وبعد أن انتهى المصلون من أداء الفريضة، اسرعوا بالخروج من المسجد في مشهد قاس يظهر فيه النجف المضيئ يلامس بعضه بعضا بسبب الهزة القوية التي طالت في مدتها وزادت من حدتها.

وفي مشهد لامس قلوب رواد السوشيال ميديا، يظهر في الفيديو القصير الذي انتشر على موقع تيك توك ، شاب يساعد شيخ كبير في النهوض من جلوسه ويصر على مساندته حتى يخرجه من باب المسجد حرصا على سلامته.

 

https://www.tiktok.com/@algeriaalgeria955/video/7197048896105811206?_r=1&u_code=d8dkdllkig07el&preview_pb=0&language=en&_d=d8dkd95ma80c9d&share_item_id=7197048896105811206&source=h5_m×tamp=1675806934&user_id=6741029891805070341&sec_user_id=MS4wLjABAAAAfrzXEN8whuED4JvLrXLK-CT4jXf3lIChjcP3lJPj5zLalfjxcuWfPrOeg6jUqzDd&utm_source=more&utm_campaign=client_share&utm_medium=android&share_iid=7191963834876708613&share_link_id=eacab6ae-2fcd-4163-9650-3bbddf9e68fb&share_app_id=1233&ugbiz_name=Main&ug_btm=b3728%2Cb2001

وشهدت تركيا وسوريا موجة شديدة من هزات أرضية خطيرة ضربت البلاد ووصل تأثيرها إلى ما هو أبعد منهما، بعد زلزال مدمر وقع مساء الاثنين الماضي راح ضحيته أكثر من ٢٠ ألف ضحية في مختلف البلدان، ومازالت آلاف الأسر تحت الأنقاض حتى الآن.

 

ووفق علماء الزلازل فإن زلزال يوم الإثنين قد يكون أحد أكثر الزلازل تسببا في وقوع ضحايا خلال السنوات العشر الماضية، حيث تسبب في صدع يمتد طوله لما يزيد على 100 كيلومتر بين الصفيحة الأناضولية والصفيحة العربية.

 

وتتسابق دول العالم منذ وقوع الزلزال في إرسال المساعدات بمختلف أنواعها إلى تركيا وسوريا، وخاصة الدول العربية التي سخرت جسور جوية في محاولات منهم لإنقاذ أرواح المواطنين.

 

المسجد تركيا الرعب

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