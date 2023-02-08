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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يصيب الأطفال والكبار.. إليك طرق علاج الإسهال

يصيب الاطفال والكبار..
يصيب الاطفال والكبار.. اليك طرق علاج الاسهال

يعد الإسهال من أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال والكبار ومن أشهر الأعراض المصاحبة للأمراض الفيروسية وقد يتضاعف الأمر ويصل للجفاف ومتاعب شديدة فى المعدة 

ووفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic” عادةً ما يتم الشفاء من الإسهال بسرعة دون الحاجة إلى علاج، وللتغلب على مخاطر المؤشرات المرضية والأعراض لحين الشفاء من الإسهال، جرّب ما يلي:

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تناول الكثير من السوائل مثل الماء والحساء والعصائر وتجنب الكافيين والكحوليات.
 

إضافة أطعمة منخفضة الألياف وشبه صلبة بشكل منتظم حتى تعود حركة الأمعاء والتبرز إلى طبيعتهما. 

جرب مقرمشات الصودا أو الخبز المحمَّص أو البيض أو الأرز أو الدجاج.
 

تجنب تناول أطعمة محددة مثل مشتقات الحليب أو الأطعمة الدهنية أو الغنية بالألياف أو التوابل لبضعة أيام.


استفسر عن الأدوية المضادة للإسهال مثل اللوبيراميد والبسموث سبساليسيلات  لأنها تساعد على تقليل عدد مرات الإسهال فى اليوم والسيطرة على الأعراض الحادة.

يمكن أن تتفاقم بعض الحالات الطبية والعدوى بسبب هذه الأدوية لأنها تعيق جسمك عن التخلص من مسببات الإسهال، ولا يُنصح ببعض من هذه الأدوية للأطفال. 

يمكن أخذ البروبيوتيك مكملات غذائية من البكتيريا الحية وفهذه الكائنات الحية الدقيقة قد تعمل على استعادة التوازن الصحي للقناة المعوية من خلال تعزيز مستوى البكتيريا النافعة، بالرغم من أنه ليس واضحًا ما إذا كان يمكن أن تساعد في تقليل مدة نوبة الإسهال. 

ويتوفر البروبيوتيك على شكل كبسولات أو شراب ويُضاف بعض الأطعمة، مثل بعض أنواع اللبن الزبادي. 

ويتطلب الأمر إجراء المزيد من الأبحاث لفهم سلالات البكتيريا الأكثر نفعًا أو لمعرفة الجرعات المطلوبة لعلاج الإسهال .  

الاسهال علاج الاسهال طرق علاج الاسهال مكملات غذائية البكتيريا النافعة الأطعمة الدهنية

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