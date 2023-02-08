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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فقدان 4 مواطنين أستراليين في أعقاب الزلزال المدمر بتركيا

صدى البلد

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، اليوم الأربعاء، أن أربعة أستراليين مازالوا في عداد المفقودين في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أمس أول الإثنين.


وعبرت بيني وونج - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - عن أسفها لاستمرار فقدان أربعة استراليين خلال هذه المرحلة، كما أكدت أن سلامتهم تمثل الأولوية لبلادها في الوقت الحالي.
وأوضحت أن المسؤولين القنصليين في أنقرة يعملون مع السلطات المحلية من أجل التوصل إلى المفقودين، مشيرة إلى أن وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الاسترالية تقدم المساعدة القنصلية لعائلاتهم.


وأشارت وونج إلى أنه سيتم نشر فرق البحث والإنقاذ الاسترالية المكونة من 72 فردا في تركيا لتقديم المساعدة، موضحة أنهم متخصصون في البحث والإنقاذ ومدربون تدريبا عاليا لتحديد أماكن الضحايا وتقديم المساعدة الطبية إليهم وإخراجهم من الأماكن التي حوصروا بداخلها.
 

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