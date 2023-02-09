مواقيت الصلاة اليوم 9-2-2023 فى القاهرة والجيزة وإسكندرية وأسوان

يقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة كل يوم، لأنه يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة.
ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:١٣ ص، وما بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و 12 دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٤٠ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:١٦ م
المَغرب ٥:٣٩ م
العِشاء ٦:٥٧ م
مواقيت الصلاة فى الجيزة
الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٤٠ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:١٦ م
المَغرب ٥:٣٩ م
العِشاء ٦:٥٧ م
مواقيت الصلاة فى الاسكندرية
الفجْر ٥:١٨ ص
الشروق ٦:٤٧ ص
الظُّهْر ١٢:١٤ م
العَصر ٣:١٩ م
المَغرب ٥:٤٢ م
العِشاء ٧:٠٢ م
مواقيت الصلاة فى اسوان
الفجْر ٥:٠٢ ص
الشروق ٦:٢٦ ص
الظُّهْر ١٢:٠٣ م
العَصر ٣:١٦ م
المَغرب ٥:٤٠ م
العِشاء ٦:٥٤ م