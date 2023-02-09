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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم 9-2-2023 فى القاهرة والجيزة وإسكندرية وأسوان

صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة كل يوم، لأنه يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة. 

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:١٣ ص، وما بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و 12 دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله  في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة 


الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٣٩ م

العِشاء ٦:٥٧ م
 

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مواقيت الصلاة فى الجيزة 


الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٣٩ م

العِشاء ٦:٥٧ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية 


الفجْر ٥:١٨ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:١٩ م

المَغرب ٥:٤٢ م

العِشاء ٧:٠٢ م
 

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مواقيت الصلاة فى اسوان 


الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٢٦ ص

الظُّهْر ١٢:٠٣ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٤٠ م

العِشاء ٦:٥٤ م

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