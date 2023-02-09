مواقيت الصلاة اليوم 9-2-2023 فى القاهرة والجيزة وإسكندرية وأسوان

يقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة كل يوم، لأنه يبحث الكثير عن مواقيت الصلاة.

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:١٣ ص، وما بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و 12 دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة



الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٣٩ م

العِشاء ٦:٥٧ م



مواقيت الصلاة فى الجيزة



الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٣٩ م

العِشاء ٦:٥٧ م

مواقيت الصلاة فى الاسكندرية



الفجْر ٥:١٨ ص

الشروق ٦:٤٧ ص

الظُّهْر ١٢:١٤ م

العَصر ٣:١٩ م

المَغرب ٥:٤٢ م

العِشاء ٧:٠٢ م



مواقيت الصلاة فى اسوان



الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٢٦ ص

الظُّهْر ١٢:٠٣ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٤٠ م

العِشاء ٦:٥٤ م