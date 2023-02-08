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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| طرق الحفاظ على العربية في البرد القارس.. و3 خطوات لتعلم الرجوع للخلف

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي سوق السيارات المصري علي باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2022، ومن ضمن هذه السيارات رينو لوجان موديل  2022 والتي تنتمي الي فئة السيارات السيدان،.

يستعد وكلاء علامة جيلي الصينية في مصر لإطلاق أول سيارة كهربائية صينية بالكامل في مصر، وذلك يوم 9 فبراير من عام 2023 الجاري .

ومن المثير للاهتمام هو أن اللوحات الجديدة التي تم عرضها للبيع ارتفع سعرها في مصر، لتعرض اغلي لوحة في تلك اللوحات للبيع بسعر 750 ألف جنيه .

يعلم الجميع أن العيش في المناطق الباردة امر صعب وشاق للغاية، فما بالكم اذا كنت تمتلك سيارة في تلك المناطق ومنها " سيبيريا" علي سبيل المثال وذلك لأنها أكثر الأماكن برودة علي وجه الأرض، وبالتالي اذا تركت سياراتك بدون حماية فمن السهل أن تتجمد .

تنتمي سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات الفارهة كبيرة الحجم ، وهي أكبر سيارة في أسطول سيارات إنفينيتي، وقدمت إنفينيتي QX80 بنسخة مطورة قبل عامين وحصلت على المزيد من المواصفات التكنولوجية، مع احتفاظها بنفس الشكل العام.

كشفت ألفا روميو " Alfa Romeo" عن سيارتها الجديدة المشاركة في سباق السيارات فورمولا-1 لعام 2023، واطلق عليها اسم "C43 "، وظهرت سيارة C43  باللونين مختلفين عن السابق.

الرجوع بالسيارة للخلف بالنسبة إلي السائقين المبتدئين أو الجدد هو تحدي صعب، خصوصا أن المبتدئ في القيادة يسير بالسيارة إلي الأمام بصعوبة، فما بالك إذا أراد أن يعود إلي الخلف بالسيارة.

يمتلئ سوق السيارات الجديدة بالإمارات بالعديد من إصدارات السيارات موديل 2023، وتتنوع هذه الطرازات بين العديد من الفئات منها السيدان والـ SUV، والهاتشباك، وذلك لتلبية رغبة المواطنين الإماراتيين في الحصول علي سيارات حديثة وتحتوي علي تكنولوجيات ومميزات متقدمة، لتسهل عليهم قضاء أغراضهم .

رينو أول سيارة كهربائية في مصر علامة جيلي الصينية جيلي الصينية إنفينيتي QX80 الفا روميو

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