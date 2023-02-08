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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر إنفينيتي QX80 موديل 2023 في السعودية| صور

سيارة إنفينيتي QX80
سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 

تنتمي سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات الفارهة كبيرة الحجم ، وهي أكبر سيارة في أسطول سيارات إنفينيتي، وقدمت إنفينيتي QX80 بنسخة مطورة قبل عامين وحصلت على المزيد من المواصفات التكنولوجية، مع احتفاظها بنفس الشكل العام.

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 

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محرك سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023

تستمد سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023  قوتها من محرك 8 أسطوانات سعة 5600 سي سي، ينتج قوة 400 حصان، وعزم دوران 560 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك مكون من سبع سرعات ينقل، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 200 كم/ساعة .

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 

قياسات إنفينيتي QX80 موديل 2023

تأتي سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 بطول 5340 مم، وعرض 2265 مم، وارتفاع 1925 مم .

إنفينيتي QX80 موديل 2023 من الداخل

تحتوي مقصورة سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 علي فرش من مواد عالية الجودة والأنسجة الناعمة، ومقاعد مساحتها واسعة، وزجاج عازل للضجيج، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.3 بوصه، ونظام ملاحة، ونظام صوتي مع 13 سماعة.

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 

إنفينيتي QX80 موديل 2023 من الخارج

تظهر سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي، جنوط مقاس 22 بوصه، وتقدم السيارة بعدة ألوان منها، اللون الأبيض ، والبلاتينيوم ، والرمادي، والبيج، والأزرق، والأحمر، والأسود .

سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 

سعر سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023

تعرض سيارة إنفينيتي QX80 موديل 2023 للبيع في السعودية بأسعار تبدأ من  307 آلاف ريال سعودي، ويصل إلى 379 ألف ريال سعودي .

 

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