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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 100 ألف درهم| 5 سيارات موديل 2023 مميزة في الإمارات

سيارات 2023 مميزة
سيارات 2023 مميزة في الإمارات

يمتلئ سوق السيارات الجديدة بالأمارات بالعديد من إصدارات السيارات موديل 2023، وتتنوع هذه الطرازات بين العديد من الفئات منها السيدان والـ SUV، والهاتشباك، وذلك لتلبية رغبة المواطنين الإمارتين في الحصول علي سيارات حديثة وتحتوي علي تكنولوجيات ومميزات متقدمة، لتسهل عليهم قضاء أغراضهم .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ  5 سيارات 2023 مميزة في الإمارات:

1- كيا سيلتوس موديل 2023

زودت سيارة كيا سيلتوس بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصان، وعزم دوران 151 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة أتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

كيا سيلتوس موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة كيا سيلتوس موديل 2023 من 75 ألف درهم إماراتي، ويصل الي 101 ألف درهم إماراتي .

2- بي إم دبليو X7 موديل 2023

تمتلك سيارة بي إم دبليو X7 محرك سعة 3000 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 450 نيوتن/متر، وقوة 523 حصان، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في مدة زمنية قدرها 6.1 ثانية .

بي إم دبليو X7 موديل 2023

تقدم سيارة بي إم دبليو X7 موديل 2023 في سوق السيارات الإماراتي بأسعار تبدا من 77.850 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 103 ألف درهم إمارتي .

3- هوندا سيتى موديل 2023

تستخدم سيارة هوندا سيتى محرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة 121 حصان، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 190 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 40 لتر .

هوندا سيتى موديل 2023

تباع سيارة هوندا سيتى موديل 2023 في سوق السيارات الإماراتي بأسعار تبدأ من 70 ألف درهم إمارتي، وتصل الي 82 ألف درهم إماراتي .

4- تويوتا كورولا موديل 2023

تحتوي سيارة تويوتا كورولا علي محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 121 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 18.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

تويوتا كورولا موديل 2023

تعرض سيارة تويوتا كورولا موديل 2023 للبيع في السوق الإماراتي بأسعار تبدأ من 73 ألف درهم إماراتي، وتصل الي 85 ألف درهم إماراتي .

5- هيونداي كريتا موديل 2023

تخرج قوة سيارة هيونداي كريتا من محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم دوران يصل الي 144 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 55 لتر، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي سرعة 100 كم/ساعة في 12 ثانية، وتستهلك السيارة 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

هيونداي كريتا موديل 2023

يصل سعر سيارة هيونداي كريتا موديل 2023 في سوق السيارات الإمارات الي 75 ألف درهم إماراتي .
 

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