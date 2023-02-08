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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهلة شهرين | عمر ربيع ياسين يعلن قرار الفيفا النهائي في قضية كهربا

كهربا
كهربا

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن قرار الاتحاد الدولي الفيفا النهائي بشأن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لصالح الزمالك .

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" فيفا يعطي محمود كهربا مهلة 60 يوم لدفع المبلغ الموقع عليه لصالح الزمالك .

وأضاف:"  وفي حالة عدم السداد سيتم تحويله للجنة الانضباط مع دارسة حظره من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر" .

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب والتي ستقام في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة .

 

ومن المقرر أن يشارك كهربا مع الأهلي أمام ريال مدريد خاصه في ظل تألق اللافت للنظر خلال الفترة الماضية .

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