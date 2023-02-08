مهلة شهرين | عمر ربيع ياسين يعلن قرار الفيفا النهائي في قضية كهربا

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن قرار الاتحاد الدولي الفيفا النهائي بشأن غرامة محمود عبدالمنعم كهربا نجم الأهلي لصالح الزمالك .

وكتب عمر ربيع ياسين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" فيفا يعطي محمود كهربا مهلة 60 يوم لدفع المبلغ الموقع عليه لصالح الزمالك .

وأضاف:" وفي حالة عدم السداد سيتم تحويله للجنة الانضباط مع دارسة حظره من ممارسة أي نشاط رياضي لمدة 6 أشهر" .

وتتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعه مباراة الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب والتي ستقام في تمام الساعه التاسعه مساء بتوقيت القاهرة .

ومن المقرر أن يشارك كهربا مع الأهلي أمام ريال مدريد خاصه في ظل تألق اللافت للنظر خلال الفترة الماضية .