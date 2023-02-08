خطير ومميت .. مرض معدٍ يصيب الماشية

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الزراعة والانتاج الحيواني منشورا عن التهاب الأنف والقصبة الهوائية الذي يصيب المواشي وهو مرض معدٍ يصيب الأبقار والجاموس يسببه فيروس هيربس الشكل الرئيسي منه يتميز بالتهاب الأنف والقصبة الهوائية وملتحمة العين.

يمكن للفيروس أن يسبب عدة ظواهر مرضية أخرى حسب الأنسجة التي يصيبها مثل؛ التهاب المهبل والشفرتين التقرحي والتهاب جراب وحشفة القضيب التقرحي، الشكل العيني إلى جانب الشكل المخي.

يسبب خسائر اقتصادية والتي تتمثل في حدوث نفوق نتيجة مضاعفات الإصابة بالالتهاب الرئوي البكتيرى الثانوي أو الأمراض الأخرى،

وكذلك النفوق بين العجول الوليدة التي تصاب بالعدوى الجهازية المميتة، و يسبب الإجهاض ومشاكل العقم، وكذلك التدهور المؤقت لحالة الحيوان وإنتاجه من اللبن.

يتميز الفيروس بأنه يصبح كامناً بعد عدوى ابتدائية معتدلة الضراوة أو بعد التطعيم بلقاح حي مستضعف.

يستطيع البقاء حياً لمدة عام في السائل المنوي المجمد عند – 169 م° .

يتأثر بمحلول هيدروكسيد الصوديوم 2% ومحلول الفورمالين5 %و حمض الخليك %1 المحتوى على نسبة عالية من الأكسجين كما يتأثر بمذيبات الدهون مثل الأثير والكلوروفورم.

يعتبر الاستنشاق أهم الطرق لنقل العدوى في الشكل التنفسي للمرض، بينما تنتقل العدوى تناسلياً عن طريق التلقيح الطبيعي أو الصناعي، كما تنتقل للجنين عبر المشيمة.

أعراض المرض:

ارتفاع درجة الحرارة بشكل مفاجئ

التهاب رئوي شعبي و تتحول الإفرازات الأنفية إلى مخاطية صديدية

يعقب الإصابة بالشكل التنفسي للمرض بعدة أسابيع الإجهاض الذي قد يحدث أيضاً عقب استخدام اللقاح الحي المضعف وفى الغالب يحدث الإجهاض فيما بين 5-9 أشهر من الحمل مع ما يعقبه من احتباس المشيمة وانخفاض الخصوبة.

التهاب ملتحمة العين أو التهاب ملتحمة وقرنية العين وتتحول الإفرازات الدمعية مع تقدم الحالة إلى مخاطية صديدية مع خوف الحيوان المصاب من الضوء.

العجول الأقل من ستة أشهر في العمر قد تصاب بالتهاب مخي تتمثل أعراضه في عدم الاتزان في المشي والخوار مع ظهور فترات من التهيج.

فقد الشهية والخمول وسيلان اللعاب والإسهال المائي والافرازات الأنفية والدمعية والسعال مع تقرح الغشاء المخاطي للفم.