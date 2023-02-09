محافظ جنوب سيناء يوجه بإزالة تعارضات مسارات المرافق بشرم الشيخ

وجه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بسرعة اتخاذ كافة الاجراءات لتغيير مسارات وازالة التعارضات لشبكات المرافق للبدء في تنفيذ المشروعات القومية، وشبكات الطرق بمنطقتى الهضبة وحي النور بشرم الشيخ، في اطار التطوير الشامل لمدينة شرم الشيخ .



جاء ذلك خلال ترأس اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، الاجتماع التنسيقي الثاني، لبحث أنسب السبل لازالة وتغيير مسارات التعارضات بشبكات المرافق لسرعة تنفيذ المشروعات القومية، وشبكات رصف الطرق بشرم الشيخ.



وذلك بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية، مستشار المحافظ لشئون المحليات، وعددا من القيادات الأمنية، وممثلي شركات الاتصالات، والكهرباء، والمياه، والغاز الطبيعي، وممثلي الهيئة الهندسية، والمعنيين.

المحافظ