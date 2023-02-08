تقرير.. المستطيل الأخضر بسانت كاترين يخطف الأنظار عندما يتحول للون الأبيض

يتحول المستطيل الأخضر " ملعب سانت كاترين للون الأبيض الجليدي خلال سقوط الثلوج في موسم الشتاء ويخطف الأنظار وهو وسط الجبال في منظر خلاب المستطيل الأخضر ملعب كرة قدم سانت كاترين الذي أنشئ من قبل وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء ومديرية الشباب والرياضة .

ملعب كرة قدم سانت كاترين يمثل منظر خلاب وسط جبال سانت كاترين ووسع دائرة مشاركة أبناء سانت كاترين في لعبة كرة القدم وأصبحت تقام عليه الدورات الرياضية الرمضانية والبطولات الرياضية المتنوعة .

يقول سليمان الجبالي المشرف على نشاط كرة القدم بسانت كاترين أن الملعب المنجل صناعيا شجع كثير الناشئين .

والشباب علي ممارسة كرة القدم وصار منهم لاعبين موهوبين يمكنهم أن يلتحقوا لأندية كبيرة وتابع الجبالي أن سانت كاترين أصبحت تنافس كرويا على مستوى محافظة جنوب سيناء .

وقد جذب لون الملعب الأخضر الذي يتوسط جبال سانت كاترين ويطل منطقة التجلي وجبل الصفصافة وكذلك اللون الأخضر عندما تتساقط عليه ثلوج الشتاء ويتحول للون الأبيض .

و من جانبه أكد محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة ان توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتوسيع دائرة ممارسة الرياضة تم إنشاء عدد من الملاعب المنجلة بنجيل صناعي بكل مدن جنوب سيناء ومن بينها مدينة سانت كاترين الذي وقع ملعبها وسط الجبال والطبيعة الخلابة لسانت كاترين .



ملعب سانت كاترين

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