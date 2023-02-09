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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الملك: أنا ضد فكرة تقسيط غرامة كهربا..وفلامنجو الأقرب للفوز على الأهلي

صدى البلد

 

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أنه ضد فكرة تقسيط غرامة محمود كهربا لصالح الزمالك، مشيرًا إلى أن الحق الأدبي للنادي وجماهيره أهم من الجانب المادي تمامًا.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من الوارد ان يبدأ كولر بعدد من اللاعبين امام فلامنجو طاهر محمد طاهر في الهجوم، مع الدفع بحمدي فتحي في الوسط".

وأضاف: "المستوى متقارب بين لاعبي الأهلي بشكل كبير، وجميع اللاعبين بنفس الكواليتي تقريبا".

وواصل: "فلامنجو فريق شرس، وتأثر بحالة الطرد التي تعرض لها امام الهلال، ورغم انه لعب بـعشرة لاعبين كان من الممكن ان يتعادل، وسجلوا هدفا ثانيا في الهلال، فريق لديه سرعة وخبرات واقوياء في الملعب".

وأتم: "فلامنجو الأقرب للفوز على الأهلي في المباراة القادمة".

الأهلى كهربا الزمالك طاهر محمد طاهر كهربا حمدي فتحي محمود كهربا

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