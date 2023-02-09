أبو مسلم: كولر يتحمل مسئولية خسارة الأهلي برباعية أمام الريال.. فيديو

قال أحمد أبو مسلم، لاعب الأهلي السابق، إن السويسري مارسيل كولر، يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي برباعية أمام ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الأندية.



وأضاف أحمد أبو مسلم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مارسيل كولر بدأ مباراة ريال مدريد بخطأ كبير في تشكيل الأهلي، مؤكدًا أنه كان يجب الدفع بحمدي فتحي في التشكيل الأساسي، واللعب بثلاثي في خط الوسط أمام فريق كبير ومنظم مثل ريال مدريد الإسباني.



وتابع أبو مسلم، تصريحاته، أن مارسيل كولر تأخر في نزول الجنوبي إفريقي بيرسي تاو، بدلًا من حسين الشحات، منتقدًا التغير الذي أجراه مدرب الأهلي باستبدال حسين الشحات ونزول طاهر محمد طاهر، قائلًا: «حسين الشحات أفضل لاعب في مباراة اليوم، وكولر عمل مشاكل كبيرة في مباراة الريال».



وواصل أبو مسلم، أن الجيل الحالي لفريق ريال مدريد يختلف بشكل كبير عن جيل 2000 الذي حقق الأهلي الفوز عليه، قائلاً «جيل 2000 لفريق ريال مدريد كان مليء بالنجوم مثل فيجو، زيدان، كارلوس، راؤول وغيرهم»..



وأتم أبو مسلم، أن هناك أخطاء دفاعية كبيرة ظهرت في الخط الخلفي لفريق الأهلي، وهذا تسبب في تسجيل ريال مدريد أربع أهداف في مرمى محمد الشناوي.



