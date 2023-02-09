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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعرف على التحويلات المرورية بمحيط الغلق الكلي للأوتوستراد

ارشيفية
ارشيفية

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة بمحيط اغلاق طريق الاوتوستراد امام المجزر الالي لمدة ٤ ليال لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع استكمال تنفيذ أعمال رفع الكمرات الخاصة بكوبرى الدوران للخلف.

 

وطبقاً للبيان الصادر من وزارة الداخلية فإن الأمر يستلزم غلق كلى لمحور الأوتوستراد بالوصلة من شارع الصيانة وحتى كوبرى الأباجية علي ان يتم تحويل حركة المرور إلى الإتجاه الآخر "المواجه" بالتناوب مع تنفيذ فواصل لفصل حركة المرور أثناء فترة التنفيذ فقط.

 

يأتي ذلك اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 9/2/2023 ولمدة (4 ليالى فقط) بدايةً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها ، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإشراف اللواء مؤمن سعيد مدير المرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كوبرى الدوران طريق الأوتوستراد الإدارة العامة لمرور القاهرة وزارة الداخلية محور الأوتوستراد كوبري الإباجية

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