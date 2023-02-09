عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 فبراير 2023.

وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك إنخفاض طفيف فى البعض الآخر.

الطماطم تسجل . 6٠5 جنيه للكيلو

البطاطس 4٠75 جنيهات للكيلو

البصل .7 جنيهات للكيلو

الكوسة 6 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 10 جنيهات للكيلو

البازنجان 5 جنيهات للكيلو

الملوخية 12 جنيها للكيلو

الخيار 6 جنيهات للكيلو

البرتقال. 7 جنيهات للكيلو

الجوافة 9 جنيهات للكيلو

الفراولة 9 جنيهات للكيلو

الكانتالوب 10 جنيه للكيلو