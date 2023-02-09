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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 فبراير

صدى البلد

 

عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 فبراير 2023.

 وتشهد  الأسعار اليوم انخفاض في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك إنخفاض طفيف فى البعض الآخر.

الطماطم تسجل  . 6٠5 جنيه للكيلو

البطاطس 4٠75 جنيهات للكيلو

البصل .7 جنيهات للكيلو

الكوسة 6  جنيهات للكيلو

فلفل رومي 10 جنيهات للكيلو

البازنجان  5 جنيهات للكيلو 

الملوخية 12 جنيها للكيلو

الخيار 6 جنيهات للكيلو

البرتقال. 7 جنيهات للكيلو

الجوافة 9 جنيهات للكيلو

الفراولة 9 جنيهات للكيلو

الكانتالوب 10 جنيه للكيلو

اسعار الجوافة الفاكهه الطماطم البطاطس

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