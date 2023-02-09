عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 9 فبراير 2023.
وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك إنخفاض طفيف فى البعض الآخر.
الطماطم تسجل . 6٠5 جنيه للكيلو
البطاطس 4٠75 جنيهات للكيلو
البصل .7 جنيهات للكيلو
الكوسة 6 جنيهات للكيلو
فلفل رومي 10 جنيهات للكيلو
البازنجان 5 جنيهات للكيلو
الملوخية 12 جنيها للكيلو
الخيار 6 جنيهات للكيلو
البرتقال. 7 جنيهات للكيلو
الجوافة 9 جنيهات للكيلو
الفراولة 9 جنيهات للكيلو
الكانتالوب 10 جنيه للكيلو