البطاطس بـ4.5.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 فبراير

عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 فبراير2023 وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك انخفاض طفيف فى البعض الآخر؛ والأسعار كالتالي .
الطماطم تسجل . 6٠5 جنيه للكيلو
البطاطس 4.5 جنيه للكيلو
البصل .7 جنيهات للكيلو
الكوسة 6 جنيهات للكيلو
فلفل رومي 10 جنيهات للكيلو
الباذنجان 5 جنيهات للكيلو
الملوخية 12 جنيها للكيلو
الخيار 6 جنيهات للكيلو
البرتقال. 7 جنيهات للكيلو
الجوافة 9 جنيهات للكيلو
الفراولة 9 جنيهات للكيلو
الكانتالوب 10 جنيهات للكيلو