البطاطس بـ4.5.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 فبراير

عرض برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc، تقريرًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء 8 فبراير2023 وتشهد الأسعار اليوم انخفاض في بعض السلع مقارنة بالأيام الماضية، وهناك انخفاض طفيف فى البعض الآخر؛ والأسعار كالتالي .

الطماطم تسجل . 6٠5 جنيه للكيلو

البطاطس 4.5 جنيه للكيلو

البصل .7 جنيهات للكيلو

الكوسة 6 جنيهات للكيلو

فلفل رومي 10 جنيهات للكيلو

الباذنجان 5 جنيهات للكيلو

الملوخية 12 جنيها للكيلو

الخيار 6 جنيهات للكيلو

البرتقال. 7 جنيهات للكيلو

الجوافة 9 جنيهات للكيلو

الفراولة 9 جنيهات للكيلو

الكانتالوب 10 جنيهات للكيلو