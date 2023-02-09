السيسي يعطي تكليفا على الهواء لوزير الداخلية بشأن جشع التجار

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تقوم بعمل ضغط شديد من أجل العمل، و توفير فرص عمل.



وأضاف خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فود للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل ٧ مصانع جديدة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين، أن الدولة طرحت الرخصة الذهبية من أجل تشجيع المستثمرين، وأن الاتصال مباشر بـ رئيس الوزراء، و بي كرئيس.



ولفت إلى أن الدولة لا يوجد بها أزمة فى أى سلعة، وما حدث فى الثلاث أشهر الماضية لن يتكرر بأذن الله.

وتابع :" الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية مش قادر يسيطر على الأسواق، وأنه وجه له فى البرلمان هذا الكلام".



وأشار إلى أن الدولة يصعب عليها السيطرة على جميع الأسواق، ولكن المواطن من الممكن أن يعطى الدرس لـ هؤلاء الأشخاص التى ترفع السعر، قائلا :" بلاش تشتري منه و ده الدرس".



وتابع :" وزارة الداخلية كل يوم تقوم بعرض تقرير عن كمية السلع التى تم ضبطها، و الأشخاص التى تغالى فى السعر، موجهًا كلامه لـ وزير الداخلية اللواء محمود توفيق :" ما تمسكهم وخلاص، عشان شكلنا وحش".

