ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما تباين أمس .



وارتفع مؤشر البورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 17064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2822 نقطة.

وقفز مؤشر البورصة "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 20006 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 7032 نقطة.



مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4285 نقطة