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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما تباين أمس .

وارتفع مؤشر البورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 17064 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 2822 نقطة.

وقفز مؤشر البورصة "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 20006 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 7032 نقطة.
 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة
 

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 2833 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 4285 نقطة

البورصة البورصة المصرية ارتفاع مؤشرات إيجي إكس 100 ايجي اكس

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