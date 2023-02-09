وزير الحج السعودي: نحرص على تسهيل الإجراءات أمام ضيوف الرحمن العراقيين

للعراقيين..

أكد وزير الحج السعودي توفيق الربيعة، حرص السعودية على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين.

وذكر الوزير السعودي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الحج العراقية سامي المسعودي، أن "المملكة حريصة على تسهيل الإجراءات أمام الحجاج والمعتمرين العراقيين"، لافتاً إلى "استقبال 125 ألف معتمرٍ عراقي منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر".

وقال، "تم توفير مبادرات لتخفيض تكاليف الحج والعمرة على العراقيين"، منوهاً إلى "تخفيض مبلغ التأمين على المعتمرين والحجاج العراقيين بنسبة تتراوح ما بين 60-70%".

من جهته، أعلن المسعودي، "مناقشة فتح منافذ جديدة بين العراق والسعودية ومن بينها منفذ جميمة".

وبين، أن "السعودية ألغت شرط العمر على الحجاج العراقيين"، مؤكداً الاتفاق مع الجانب السعودي على تيسير إجراءات الحج والعمرة للعراقيين.