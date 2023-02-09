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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجلس الوزراء اليمني يدعو المجتمع الدولي إلى الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية

صدى البلد

أكد مجلس الوزراء اليمني، أن المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي في الضغط على "مليشيا الحوثي الإرهابية" وداعميها في النظام الإيراني للتعامل الجاد مع جهود إحلال السلام وتجديد الهدنة الإنسانية والدخول في عملية سياسية شاملة، مشددا على أن "استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه، إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي".

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليمني، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك، حيث تمت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة على ضوء التطورات الأخيرة في عدد من الجوانب وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والخدمية والعسكرية والأمنية والسياسية، وما تبذله الحكومة اليمنية من جهود للتعامل مع التحديات على الأرض وفق الأولويات وحاجات المواطنين، واتخذ المجلس عددا من القرارات والإجراءات في هذا الشأن.

وأكد الدكتور معين عبدالملك، ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج ومشاريع الحكومة، وخاصة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.
 

 

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