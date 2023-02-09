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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

قوى عاملة البرلمان: افتتاح الرئيس لمصانع سايلوفودز يسهم بتوفير السلع وضبط الأسعار

النائب عادل عبد الفضيل،
النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

قال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية "سايلو فودز" بمدينة السادات في محافظة المنوفية، يسهم في توفير السلع الغذائية بالأسواق بكميات كبيرة وبأسعار في متناول الجميع، وبجودة عالية، ما يساهم في زيادة المعروض من السلع بالأسواق، وضبط الأسعار وتناسبها مع الطلب.

 

وأكد "عبد الفضيل" فى بيان صحفى له أن "سايلو فودز" للصناعات الغذائية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، تُعد المدينة الصناعية الغذائية الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط من حيث كونها الأكثر تكاملًا والأفضل تجهيزًا، حيث تهدف لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية بجودة ومعايير مرتفعة.

 

وأشار إلي أن المرحلة الثانية تشمل مصنع الألبان والجبن والحلاوة والطحينة والبسكويت ومجمع الطباعة والمعمل المركزي؛ بهدف توفير احتياجات المواطن داخل الأسواق المحلية والتصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة، فضلا عن المساهمة بشكل كبير في تأمين منظومة التغذية المدرسة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقال "عبد الفضيل" إن هذا الافتتاح يأتي ضمن تأكيدات الرئيس السيسي الاستمرار فى مسار تعزيز دور وإسهام القطاع الخاص، وزيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية، بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجابيا فى الارتقاء بالاقتصاد الوطنى، وتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي يشهدها العالم من تحديات اقتصادية غير مسبوقة والتي تزايدت حدتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وما تلاه من نقص في سلاسل الإمداد والإنتاج.

وأشار النائب البرلماني، إلي الرئيس السيسي ، طمأن جمع المصريين، بتوافر السلع قائلا: "أطمئن الجميع بأن السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللى مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله متجيش تاني، ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه".

وأكد الرئيس السيسي  توفير السلع الغذائية الاستراتيجية لفترة مقبلة، ومن ثم سيتم توفير أخرى، منوها إلي أن الرئيس قال: نستورد 2.5 مليون طن زيت ، ويمثل ذلك أكثر من 90% من حجم احتياجات الدولة ، فضلا عن خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا، والعام القادم 500 ألف فدان فول صويا لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا.

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محافظة المنوفية مدينة السادات سايلو فودز

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