تذكرتي توقع اتفاقية تعاون مع سيميل للحلول والتكنولوجيا المالية

وقعت شركتا «تذكرتي» و«سيميل للحلول والتكنولوجيا المالية» بروتوكول تعاون بينهم وذلك تسهيل عملية شراء التذاكر الخاصة بجميع الأحداث الرياضية والترفيهية التي تنظمها شركة تذكرني عن طريق تقسيط عمليات الشراء وإتاحة الفرصة تجميع عملاتها الحضور والاستمتاع بالفعاليات والعروض المقامة كافة

وصرح حسين عفيفي مدير التسويق، الذي قام بتوقيع الاتفاقية ممثلا لشركة «تذكرتي» أن الشركة تؤكد لعملائها أنها تسعى دائما القديم أفضل مستوى الخدمات كافة.



ومن جانبه، قال محمد الشبرراوي المدير التنفيذي لـ«سيميل للحلول والتكنولوجيا المالية» نحن فخورون بتوقيع هذه الاتفاقية مع شركة تذكرتي، مؤكداً ن الشركة تهدف إلى الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.