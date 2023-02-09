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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل لقاء فلامنجو.. إعلامي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

صدى البلد

أعلن الإعلامي عمر ربيع ياسين عن مفاجأة لجماهير الأهلي قبل لقاء فلامنجو في بطولة كأس العالم للأندية.

 

وكتب ربيع عبر حسابه الشخصي تويتر: "رسميا فلامنجو يعلن غياب فيليبي لويس وليو بيريرا عن مباراة الأهلي للإصابة ".


استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته ظهر اليوم الخميس على الملعب الفرعي لمركب مولاي عبدالله؛ استعدادا لمباراة فلامنجو البرازيلي بعد غدٍ السبت.

وحرص مارسيل كولر المدير الفني على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي في حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء أمس أمام ريال مدريد، تدريبات بدنية واستشفائية في فندق الإقامة بالرباط.

وقاد كولر بقية اللاعبين في تدريبات متنوعة بدأت بفقرة بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا، مخطط الأحمال استمرت لمدة نصف ساعة من بداية المران.

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