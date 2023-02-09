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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشأت الديهي: "سايلو فودز" مدينة صناعات غذائية الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط

نشأت الديهي
نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن "سايلو فودز" مدينة صناعية في مدينة السادات، مشيرًا إلى أن هذه المدينة متكاملة لتصنيع الغذاء للمصريين، وتحتوي على14 صومعة لاستقبال الحبوب، ومن ثم معالجة هذه الحبوب وفقًا للمعايير العالمية، ثم تنتقل الحبوب إلى المصانع المختصة سواء مصنع المكرونة أو مصنع البسكويت، أو مصنع المخبوزات.

وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن مصنع المكرونة بـ "سايلو فودز"  ينتج 1200 طن مكرونة يوميًا، ويساهم هذا المصنع في توفير 35% من  الاحتياجات المحلية من المكرونة، مشيرًا إلى أن 400 طن من انتاج المصنع يذهب إلى التموين، و800 طن يذهب إلى السوق المحلي.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح المرحلة الاولى من "سايلو فودز" منذ عام ونصف بالتحديد، وكانت تحتوي على مصنع المكرونة والبسكويت والمخبوزات، والان تحتوي "سايلو فودز" على مصانع جديدة مثل مصنع الحلاوة الطحينية، الذي ينتج 16 ألف طن سنويًا. 

وأوضح أن "سايلو فودز" مدينة صناعات غذائية متكاملة الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بل قد تكون الأكبر في العالم، مشيرًا إلى أن "سايلو فودز" هي المدينة المسؤولة عن توزيع تغذية طلاب المدراس وفقًا للمتطلبات التي وضعت من قبل معهد التغذية، حيث يتم وضع عناصر غذائية في الوجبة المدرسية لعلاج الانيميا أو سوء التغذية لدى بعض الطلاب.

وأشار إلى أن العالم مقدم على ارتداد عنيف عن العولمة، والاعتماد على الدولة الوطنية والإقليمية هام في هذا الوقت، لافتًا إلى أن مصر تعظم امكانياتها، من خلال العمل على توطين الصناعة، وزيادة المساحات المزروعة من القمح. 

ولفت إلى أن القوات المسلحة المصرية من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تشارك مع القطاع المدني في زيادة الانتاج المحلي سواء في مجال الزراعة او مجال الكيماويات، واليوم نشهد "سايلو فودز"  التي تعتبر قلعة صناعة جديدة تحتوي على 2500 مهندس وفني.
 

العولمة معهد التغذية سايلو فودز مصنع الحلاوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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