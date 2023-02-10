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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير تغذية يكشف عن 7 مشروبات صباحية للتنحيف

صدى البلد

قدمت الدكتور أحمد صبرى  خبيرالتغذية الصحية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مشروبات صباحية للتنحيف.


 

مشروبات صباحية للتنحيف
 

1- الماء

يساعد شرب كوب من الماء صباحًا على إنقاص الوزن، نظرًا لقدرته على تعزيز معدل الأيض بالجسم، فضلًا عن أنه يساهم في الشعوربالشبع والامتلاء، ومن ثم استهلاك كمية قليلة من الطعام في وجبة.
 ويمكن تعزيز القيمة الغذائية للماء، بإضافة الأعشاب الطبيعية أو شرائح الخيار أو الليمون أو الفاكهة، لإكسابه الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، مثل فيتامين سي.

 

2- الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من البدائل الآمنة لمحبي القهوة صباحًا، حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على تعزيزعملية التمثيل الغذائي بالجسم، بشرط أن يكون غير محلى بالسكر.
 

وأظهرت بعض الدراسات، أن الشاي الأخضر يحتوي على مادتي الكافيين والكاتشين، اللتين تساعدان على رفع معدل حرق الدهونالمتراكمة بالجسم.


 

3- عصير الخضار

بديل ممتاز لمشروبات الكافيين، ويرجع السبب إلى محتواه العالي من الكربوهيدرات المعقدة، التي يستخدمها الجسم كمصدر للطاقة،بالإضافة إلى أنه غني بالألياف، التي تساعد على كبح الشهية.

ويقلل عصير الخضار من فرص الإصابة بالأنيميا، بفضل محتواه العالي من معدن الحديد، الذي يعمل على إنتاج هيموجلوبين الدم، المسئولعن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.

وتعد السبانخ من الخضراوات المناسبة لتحضير هذا العصير، علاوة على الجرجير والخس والملفوف.


 

4- شاي الزنجبيل

يلعب شاي الزنجبيل دورًا كبيرًا في إنقاص الوزن، إذ يساعد على كبح الشهية وتنظيم مستويات السكر بالدم وتحسين استجابة الجسملهرمون الإنسولين ورفع معدل حرق الدهون، إلى جانب الفوائد الأخرى التي يقدمها للصحة العامة، مثل خفض الكوليسترول الضار بالدموتحسين عملية الهضم وعلاج الغثيان والقيء والإسهال.


 

5- عصير الصبار

يعتقد البعض أن الألوفيرا تساعد فقط على التئام الجروح وعلاج الحروق والتخلص من بعض المشكلات الجلدية، مثل حب الشباب، ولكن ثبتأن شرب عصير الصبار صباحًا يمنع الدهون من التراكم بالجسم، لاحتوائه على فيتامين B، كما يبطئ من عملية الهضم، مما يساهم فيالشعور بالشبع لساعات طويلة، فضلًا عن قدرته الفعالة على تنقية الدم من السموم، لغناه بمضادات الأكسدة.


 

6- مشروب الكمون

من المشروبات المفيدة لمتبعي الدايت صباحًا، لأنه يساهم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتقليل الشعور بالجوع وزيادة معدل حرق الدهونبالجسم.


 

طريقة تحضير مشروب الكمون

أما عن طريقة تحضير مشروب الكمون، فهي بسيطة، كل ما عليك فعله هو نقعه في الماء وتركها جانبًا طوال الليل، ثم تصفيته صباحًا، وبذلكيكون جاهزًا لتناول.

ويرجى العلم أنه لا ضرر من مضغ بذور الكمون المتبقية في المشروب أثناء تناوله.


 

7- خل التفاح

مشروب صباحي مميز للتنحيف، بالإضافة إلى أنه يساهم خفض مستويات السكر بالدم وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ويعادل فعاليةالمضادات الحيوية، حيث يساعد على قتل العديد من البكتيريا الضار.
 

وللحصول على هذه الفوائد، يجب شرب نصف كوب من الماء المضاف إليه ملعقة كبيرة من خلف التفاح، ويفضل تناول هذا المشروبباستخدام الماصة، لحماية مينا الأسنان من التآكل، بسبب الأحماض الموجودة به.

خبير تغذية يكشف عن ٧ مشروبات صباحية للتنحيف انقاص الوزن التمثيل الغذائي صحة القلب حرق الدهون الفيتامينات والمعادن

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