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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الفول المدمس على أصوله

صدى البلد

قدم الدكتور أحمد صبرى  خبيرالتغذية الصحية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك،طريقة عمل الفول المدمس  على أصوله .
 

مقادير

نصف كيلو من الفول

ربع كوب من الفول المدشوش

ربع كوب من العدس الأصفر

ملعقة كبيرة عصير ليمون

 

مقادير زجاجة الدقة :

كوب ماء

نصف كوب زيت

ربع كوب خل

ربع كوب عصير ليمون

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

ملعقة صغيرة كمون مطحون

ملعقة صغيرة كسبرة مطحونة

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ملح او  حسب الرغبة

ربع كوب بقدونس مفروم ناعم و ممكن شبت و كسبرة

 

طريقة التحضير..

 

قومي باختيار الفول المتوسط الحجم ذو اللون الفاتح يكون طعمه أفضل ويجب تنقية من أي حبوب فول فاسدة.

قومي بنقع الفول لمدة 8 ساعات أو ليلة كاملة في ماء ساخن مع تغير الماء مرتين لأن هذه أفضل طريقة للتخلص من السموم والغازات من البقوليات.

 

ولكن لا تكثري النقع حتي لايخرج الفول من قشرته.

 

حضري الدماسة أو وعاء عميق حلة مثلا وتكون محكمة الغلق و ضعي الفول و العدس والفول المدشوش بعد غسلهم ويجب أن يكون حتينصف الوعاء فقط و ضعي الماء حتي يملأ الدماسة مع ترك جزء للغليان.

ضعي الدماسة  او القدر علي نار متوسطة حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون  والليمون يمنع اسوداده.
 

قومي بتغطية الفول و تقليل درجة الحرارة أو النار الي أقل درجة ممكنة لان الفول يحتاج إلى نار هادئة واتركيها لمدة وكل ساعة اختارينضج الفول واذا احتاج الى الماء أضيفي ماء ساخن فقط.
 

بعد تمام النضج ستحصل عليها أفضل فول مدمس مثل المطاعم ولا الذ و يمكنكي بعد أن يبرد تمام ان تضعيه في أكياس ووضعه فيالفريزر لتكون جاهزة علي التسخين وذلك بالهناء والشفاء.

لتحضير الدقة هنخلط كل المكونات معا و ممكن يوضع في الخلاط لدقيقتين و يحفظ في برطمان او زجاجة نظيفة محكمة الغلق و يحفظ فيالثلاجة لأكثر من اسبوع

طريقة عمل الفول المدمس علي اصولة الفول طريقة عمل الفول المدمس الفول المدمس الفول المدشوش

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