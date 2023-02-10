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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحركات جديدة من أستراليا ونيوزيلندا لدعم متضرري الزلزال المدمر

الزلزال المدمر
الزلزال المدمر

نشرت أستراليا فريق بحث وإنقاذ مكون من 72 فردًا لمساعدة السلطات التركية في انتشال الضحايا من بين الأنقاض الذي أحدثها الزلزال المدمر الذي ضرب كل من تركيا وسوريا يوم الأثنين الماضي وهو ثالث أخطر زلزال في العالم.

وسيأخذ الفريق معهم حوالي 22 طنًا من المعدات والإمدادات الحيوية ، بما في ذلك الخيام والضمادات  والمناشير والمثاقب ، وسيكون مكتفيًا ذاتيًا، بحسب ما نشرت وكالة "أسوشيتيد بريس".

وقال وزير الدفاع ريتشارد مارليس، للصحفيين في كانبيرا اليوم الجمعة إن الفريق سيحدث فرقًا حقيقيًا عندما ينزل إلى المناطق المنكوبة.

وأشار إلى أن أستراليا أعلنت في وقت سابق عن مساعدات قدرها 6.9 مليون دولار في مساعدة المتضررين وضحايا الزلزال المدمر.

نيوزيلندا تساعد

في غضون ذلك ، قالت نيوزيلندا اليوم الجمعة إنها تتبرع بمبلغ 1.9 مليون دولار أخرى للجهود الإنسانية في تركيا وسوريا ، وبذلك تصل مساهمتها إلى 2.8 مليون دولار، ستذهب الأموال الجديدة إلى برنامج الغذاء العالمي في تركيا ومنظمة اليونيسف في سوريا.

وكرست نيوزيلندا أيضًا اثنين من المتخصصين في معلومات الطوارئ للعمل عن بُعد من نيوزيلندا للمساعدة في تنسيق جهود البحث والإنقاذ على مدار الساعة في تركيا.

أنقاذ الضحايا

وبالفعل تم إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات على قيد الحياة ليلة الخميس في منطقة أنطاكيا بمقاطعة هاتاي التركية، وقالت وكالة الأنباء بدبي بعد إجراء اتصال أولي مع الطفلة ، عمل رجال الإنقاذ 32 ساعة في الموقع لتخليص ممر لها.

 وذكرت وكالة الأنباء أن الأطباء اضطروا لبتر إحدى ذراعيها لتحرير الفتاة من تحت الأنقاض لأن إزالة الكتلة التي كانت تسحقها كانت ستعرضها لمزيد من الخطر،وتم العثور على والدا الفتاة وثلاثة من أشقائها متوفين.

وقبل ذلك بساعة ، انتشل رجال الإنقاذ فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا من تحت الأنقاض في محافظة أديامان، أخرجها عمال المناجم وآخرون ونقلها المسعفون إلى سيارة إسعاف على نقالة مع حقيبة وريدية معلقة صفقوا لفترة وجيزة قبل أن يطلب المنقذ الهدوء، كما تم إنقاذ شاب يبلغ من العمر 20 عامًا في كهرمان ماراس من قبل العاملين في هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية  الذين صاحوا 'الله أكبر'.

لكن حالتهم  الطبية غير معروفة حتى الأن.

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