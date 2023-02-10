نادي البنك الأهلي يفتتح ملعبه الجديد بحضور وزير الشباب والرياضة

افتتح نادي البنك الأهلي بمقره في العجوزة، اليوم، ملعب الفريق الأول لكرة القدم بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس نادي البنك الأهلي.



وحرص الوزير خلال جولة الافتتاح علي متابعة كافة الانشاءات التي تم تشيدها خلال الفترة الماضية.



وأشاد الوزير أشرف صبحي بالإنشاءات الضخمة التي تم شيدها من قبل نادي البنك الأهلي مستوي التطوير بالنادي كما أشاد بمستوي ملعب الفريق متمنيا لهم بمزيد من التقدم والازدهار.



حضر الافتتاح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام عكاشة رئيس مجلس البنك الأهلي واللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ويحيى أبو الفتوح النائب.