العلاقات المصرية الخليجية | نواب : دورها تاريخي في قضايا الأمة العربية .. وقفوا معنا أثناء الأزمات

برلماني:

العلاقات بين مصر والسعودية نموذج رائع للعلاقات بين الدول

نائب: لا مجال لترويج الفتن ومستخدمي منصات ومواقع التواصل لبث الفتنة بين الدول العربية

أمل سلامة: مصر لا تنسى من وقفوا بجانبها في الأزمات

أكد نواب البرلمان المصري على متانة علاقات الدولة المصرية بشقيقتها السعودية منوهين الى أنه لا مجال للخصومة بين البلدين، وذلك من منطلق قوة العلاقات بين الدولتين التي تعمل على تحقيق الأمن والاستقرار والتصدى للمخاطر التى تواجه بعض الدول العربية خلال هذه المرحلة المهمة فى تاريخ الأمة العربية ، وتحقيق التوازن العربي وإعادة المنطقة العربية قوة لا يستهان بها.

وفي هذا الإطار اكد النائب محمد الرشيدي على أن العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية تعد نموذجاً أكثر من رائع للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية، رافضا أية تصريحات إعلامية تسئ للدولة السعودية والعلاقات بين البلدين يحكمها التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأوضح الرشيدي، أنه على مدار تاريخ تأسيس السعودية وهناك حالة من التوافق والدعم بين البلدين، مؤكدا أن العلاقات تدل على أهمية الدور التاريخي للقاهرة والرياض تجاه جميع القضايا التي تهم الأمة العربية خصوصًا أن هناك تطابقًا تامًّا بين وجهتي نظر البلدين تجاه مختلف القضايا الإقليمية والعربية والدولية.

وأشار النائب إلى أن مصر والسعودية تربطهما علاقات تاريخية من قديم الأزل، ومواقف المملكة والأشقاء العرب مع مصر لا ينكرها أحد إلا جاحد، موضحا أن هناك تطابقًا في وجهات النظر، تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بين مصر والسعودية، وخاصة في القضية الفلسطينية والعراق واليمن، والعديد من التحديات التي تواجه أغلب الدول العربية .

فيما ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، تأكيد الرئيس السيسي قوة ومتانة وعمق العلاقات بين مصر والأشقاء بدول الخليج والدول العربية عامة والمملكة العربية السعودية خاصة، موضحًا أنه لا مجال لترويج الفتن ومستخدمي منصات ومواقع التواصل لبث الفتنة والوقيعة بيننا لضرب الوحدة العربية .

وأوضح أبو هميلة، أن العلاقات المصرية السعودية قوية وعميقة عبر التاريخ وليست وليدة اليوم ولن تتأثر بالوقيعة والفتنة التي يبثها أشخاص مغرضين على مواقع التواصل والمنصات المختلفة.

وأشار أبو هميلة، إلى أنه في العصر الحديث وقفت السعودية بجانب مصر بعد ثورة الـ 30 يونيو ودائما ما يشيد فخامة الرئيس السيسي بدور السعودية ودول الخليج والعلاقة القوية بيننا وبينهم والتي لن تتأثر بأي فتنة أو وقيعة من المغرضين.

وتابع أبو هميلة، أن الرئيس السيسي دائمًا ما ينادي بأن أمن الخليج من أمن مصر وأن أي مؤامرات تحاك ضد دول الخليج أو أي اعتداءات ضدهم فإن الجيش المصري جاهز للرد الفوري مسافة السكة، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية السعودية أكبر من أي صغائر يبثها مروجي الفتن ولن تتأثر بآرائهم الهدامة، موضحا أننا نكن لدول الخليج كل التقدير والاحترام لوقوفها بجانب مصر في أحلك الفترات في العصر الحديث، ونحن نعتبر السعودية بلدنا الثاني وهي من البلاد التي يشتاق المصريين لزيارتها وزيارة البيت الحرام والمسجد النبوي، ولا نريد أن يتواجد شوائب بين مصر والسعودية بمثل هذه الصغائر .

فيما وقالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر تقدر دوما علاقاتها الطيبة مع الأشقاء فى الخليج العربى، ولا تنسى وقوفهم بجانب مصر خلال الفترة الماضية.