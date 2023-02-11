رئيس هيئة الكتاب: النسخة الأخيرة من معرض القاهرة أشبه بالملحمة الثقافية.. فيديو

قال الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن النسخة الأخيرة من معرض الكتاب أشبه بالملحمة الثقافية.

وأضاف الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس هيئة الكتاب، خلال لقائه ببرنامج "العاشرة"، على قناة "اكسترا نيوز"،: "المصري منتج دائما للثقافة والمعرفة"، لافتا: "الجمهورية الجديدة مبنية على رؤية مستقبلية لا تنفصل عن حضارتها الأصلية".

وأشار الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب،: "نسعى أن تكون صناعة النشر المصرية ملبية للاحتياج الثقافي المصري والعربي".

