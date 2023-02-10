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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الملابس مجانا والسلع مخفضة.. أهالي طور سيناء ينظمون معرضا خيريا

المعرض الخيري
المعرض الخيري

نظم سكان حي النصر بطور سيناء معرض خيري  الخيرية بمدينة   المعرض "الخيري المجاني للملابس"، وذلك تحت إشراف مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، وكامل الهنداوي، رئيس حملة شباب مصر أمل المستقبل، وأحمد عبد العزيز، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.
وقال كامل الهنداوي، رئيس حملة شباب مصر أمل المستقبل، إن القائمون على المعرض حرصوا على طرح الملابس وتنظيمها، وتركها لمن يحتاج بدون تدخل حفاظًا على مشاعر المستفيدين.
وأوضح أنه جرى إقامة المعرض بحي النصر، ويتضمن ملابس بكافة المقاسات، وأحذية، وحقائب مدرسية بالمجان، ويترك للمواطن حرية الاختيار، واقتناء كل ما يريده دون أي تدخل، مشيرًا إلى أنه جرى أيضًا على هامش المعرض عرض الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة تجاوزت %50، مساهمة من أحد التجار.
وأكد أنه جرى بيع الخضروات بالمعرض بأسعار رمزية، وبلغ سعر 3 كيلو طماطم 10 جنيهات، وكيلو البطاطس 5 جنيهات، وكيلو الباذنجان 5 جنيهات، وكيلو البصل 8 جنيه، وكيلو الفراولة 12 جنيه، وكيلو الموز 12 جنيه، وكيلو الخيار 8 جنيه، وكيلو القرنبيط 10 جنيهات، والزبد الفلاحي 150 جنيه، توابل كيس صغير جنيه، وكيلو البلح 25 جنيه، والكوسة 8 جنيه، وكيلو الفلفل والشطة 8 جنيه، واليوسفي 7 جنيهات، والبرتقال 5 جنيه، والليمون 10 جنيه.
ولفت إلى أن المعرض يستهدف تعميم مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع بتوفير جانب بسيط من احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المعارض الخيرية تعد أحد آليات المجتمع المدني لتقديم خدمات مجتمعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
على جانب أخر، وجه مبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، الشكر والتقدير لجميع القائمين على هذا العمل الخيري، والذي ساهم في إدخال السعادة على الأسر الأكثر احتياجًا من خلال توفير ما يحتاجونه من ملابس وأدوات وأحذية.
وأكد رئيس المدينة، أن تلك المبادرات تعمل على تخفف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، كما تبرز أهمية دور المؤسسات والهيئات والمجتمع المدني في العمل الخيري الذي يقع على عاتقها لرعاية هذه الأسر مشيرا إلي أنه لابد تعاون المجتمع المدني 

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اخبار طور سيناء معرض خيري مجانا النصر بمدينة طور سيناء

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