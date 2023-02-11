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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد تلسكوب "كوداي" يعمل منذ عام 1964 لرصد الظواهر الشمسية اليومية

الظواهر الشمسية
الظواهر الشمسية

أكد الدكتور محمد الشاهد رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية أن قسم الشمس هو جزء أصيل من تخصصات المعهد القومي للمبحوث الفلكية وغير موجود في أي مكان أخر في جمهورية مصر العربية.

 

وأوضح محمد الشاهد خلال لقاء له في برنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي "جابر القرموطي" المذاع عبر فضائية "سي بي سي" أن لديهم في هذا القسم تلسكوب يسمى "كوداي"، يعمل هذا التلسكوب منذ عام 1964 عن طريق أساتذة المعهد القدامى رحمهم الله وهم يتابعون المسيرة من بعدهم، ويتم استخدامه في رصد الشمس ورصد الأهلة، بصفة أن محطة حلوان محطة أساسية ورئيسية في رصد أوائل الشهور العربية والهجرية، ولكن أساس التلسكوب يستخدم في رصد الظواهر والبقع الشمسية التي يتم رصدها يوميا ويتم إرسالها إلى المراصد الدولية، وأن هذه المحطة يعتمد عليها في رصد مثل هذه الظواهر.

 

"كوادي" أحدث تلسكوب لرصد البقع الشمسية

 

وأشار محمد الشاهد إلى أن هناك بالفعل تلسكوبات أحدث من تلسكوب "كوادي" ولكن مصر لا تمتلك غيره، لكنهم يعملوا به وهو أحدث تلسكوب من نوعه في مصر لرصد البقع الشمسية، متابعا أن المعهد يشمل العديد من التخصصات الفلك والجيوفيزياء وأن هذا جزء من تخصصات المعهد الذي يقومون بها.

المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور محمد الشاهد رئيس قسم الشمس مصر جابر القرموطي تلسكوب كوادي محطة حلوان رصد الظواهر والبقع الشمسية

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