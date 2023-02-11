محمد صلاح: أزمات الزمالك بدأت منذ مباراة أسوان.. وفيريرا لا يناقش نبيه فنيا

يرى محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، أن أزمات الفريق الأبيض بدأت منذ مباراة أسوان، والتي أنتهت بخسارة الفريق بنتيجة 2-1.

وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " الزمالك يعاني من الأزمات منذ مباراة أسوان والفريق لم يلعب من وقتها سوى الشوط الأول بمباراة فيوتشر".

وتابع: "كان هناك روح في الموسم الماضي ولكن تلك الروح غير موجودة في الموسم الحالي".

وأتم: "لم أر في حياتي مدرب يرحل ويأتي مرة أخرى بعد مباراة واحدة فقط، ومن الواضح أنه لا يوجد مناقشات بين فيريرا وأسامة نبيه بشان الأمور الفنية".