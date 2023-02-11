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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: أزمات الزمالك بدأت منذ مباراة أسوان.. وفيريرا لا يناقش نبيه فنيا

صدى البلد

يرى محمد صلاح، نجم الزمالك الأسبق، أن أزمات الفريق الأبيض بدأت منذ مباراة أسوان، والتي أنتهت بخسارة الفريق بنتيجة 2-1.

 وقال صلاح في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " الزمالك يعاني من الأزمات منذ مباراة أسوان والفريق لم يلعب من وقتها سوى الشوط الأول بمباراة فيوتشر". 

وتابع: "كان هناك روح في الموسم الماضي ولكن تلك الروح غير موجودة في الموسم الحالي".

 وأتم: "لم أر في حياتي مدرب يرحل ويأتي مرة أخرى بعد مباراة واحدة فقط، ومن الواضح أنه لا يوجد مناقشات بين فيريرا وأسامة نبيه بشان الأمور الفنية".

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