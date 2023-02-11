اليوم.. انتظام الدراسة في مدارس كفر سعد بدمياط

بدأت اليوم الدراسة في عدد من مدارس كفرسعد بمحافظة دمياط، وانتظمت العملية التعليمية داخل تلك المدارس منذ صباح اليوم.



قام الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد يرافقه عماد دياب مدير الإدارة التعليميه بكفر سعد بحضور طابور الصباح بمدرسة المدينة المنورة بمدينة كفر سعد.

وشدد على الطلاب على الالتزام وتهنئتهم بالفصل الدراسى على أهمية الانتظام والانضباط بالحضور للمدرسة لتلقي العلم والاستفادة من معلميهم واستثمار ممارسة الأنشطة المختلفة في إظهار مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم.

كما وجه تهنئته لجميع المعلمين والعاملين بالهيئة التعليمية بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني متمنيا للجميع قضاء فصل دراسي منضبط ومنتظم ومتميز.

-قد وجه بضرورة استمرار الجولات الميدانية للمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل والعمل علي حلها في أسرع وقت من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا التلاميذ والقائمين على العملية التعليمية خلال الترم الدراسي.

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