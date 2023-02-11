عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. انتظام الدراسة في مدارس كفر سعد بدمياط

انتظام الدراسه بدمياط
انتظام الدراسه بدمياط

بدأت اليوم الدراسة في عدد من مدارس كفرسعد بمحافظة دمياط، وانتظمت  العملية التعليمية  داخل تلك المدارس منذ صباح اليوم. 


 قام  الدكتور محمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد يرافقه عماد دياب مدير الإدارة التعليميه بكفر سعد  بحضور طابور الصباح بمدرسة المدينة المنورة بمدينة كفر سعد.

وشدد على الطلاب على الالتزام وتهنئتهم بالفصل الدراسى على أهمية الانتظام والانضباط بالحضور للمدرسة لتلقي العلم والاستفادة من معلميهم واستثمار ممارسة الأنشطة المختلفة في إظهار مواهبهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم. 

 كما وجه تهنئته لجميع المعلمين والعاملين بالهيئة التعليمية بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني  متمنيا للجميع قضاء فصل دراسي منضبط ومنتظم ومتميز.
-قد وجه بضرورة استمرار الجولات الميدانية للمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل والعمل علي حلها في أسرع وقت من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا التلاميذ والقائمين على العملية التعليمية خلال الترم الدراسي.

قتل زوجته وادعى وفاتها بشكل طبيعي في دمياط

FB_IMG_1676103493258
FB_IMG_1676103493258
FB_IMG_1676103485538
FB_IMG_1676103485538
FB_IMG_1676103482362
FB_IMG_1676103482362
دمياط العملية التعليمية المعلمين محافظة دمياط المدينة المنورة الدراسة قتل زوجته الفصل الدراسي الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق ساخر من فرج عامر بعد هزيمة الزمالك أمام بلوزداد الجزائري| شاهد

صورة خادشة للحياء على التورتة.. ابنة عمرو دياب تصدم جمهورها بعيد ميلاد صديقة

وحداني.. كهربا يثير الجدل بهذا المنشور| شاهد

انخفاض مفاجئ.. أسعار الدواجن اليوم السبت 11 فبراير بالأسواق ومنافذ الزراعة

الكيلو بـ 250 جنيها| حل سحري لخفض أسعار اللحوم.. وتحرك برلماني عاجل

90 جنيها للبلدى .. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 11 فبراير 2023

طلب عاجل من الخطيب لـ كهربا قبل مواجهة فلامنجو البرازيلي.. ما السر؟

منتظركم .. خالد الغندور عن مباراة الأهلي فى مونديال الأندية

موضوعات متعلقة

قتل زوجته وادعى وفاتها بشكل طبيعي في دمياط

كشف وصرف أدوية بالمجان.. إطلاق قافلة طبية شاملة في دمياط

ترشيحاتنا

بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر.. زلزال جديد يضرب تركيا

مأساة إنسانية| شاب سوري ذهب للزواج في تركيا فانهار به المنزل جراء الزلزال.. فيديو

الإسكان تبحث مجالات التعاون المستقبلي مع البنك الأوروبي

الإعفاء من بعض الشروط عند ترخيص المحال..تفاصيل

رفع التأهب للدرجة القصوى .. إعلان عاجل من جيش إسرائيل

الدينار الكويتي بـ 100 جنيه.. أسعار صرف الدولار والعملات اليوم 11 فبراير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لون عيونك.. نانسي عجرم تشعل حماس جمهور فبراير الكويت

وفاة بلوجر شهيرة يثير ضجة على السوشيال ميديا| تفاصيل

قبل عيد الحب.. كيف يستمتع كل برج في هذا اليوم؟

بملابس غريبة .. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة غير تقليدية| شاهد

فيديو

محامي كهربا يكشف عن بند يقلب الموازين لصالح اللاعب /فيديوجراف

مشاهد مفزعة .. تفاصيل انهيار عقار البحيرة/ فيديو جراف

حقيقة زيادة الإيجار القديم غير السكني خلال أيام | تفاصيل

مياه البحر أصبحت رمادية وهبوط رصيف الكورنيش.. قلق في الإسكندرية يُثير الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

رسالة حب ميريت آتون

آية عبد الرؤوف

الأبوة التائهة

منصور أبو العزم

أوكرانيا.. هل تحارب روسيا أم الفساد؟!

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ