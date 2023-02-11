ختام البرنامج التدريبى لتمريض الرعاية الأساسية بالوادي الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد، عن ختام فعاليات الدورة التدريبية للفرق التمريضية العاملة بوحدات الرعاية الأساسية على مستوى بمراكز الداخلة وبلاط والفرافرة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الرعاية الأساسية والتمريض بوزارة الصحة، وتشمل تدريب فرق تمريض الداخلة وبلاط والفرافرة بمركز "الداخلة".

يأتي ذلك، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، برفع مستوى الخدمات بوحدات الرعاية الأساسية، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، وبإشراف الدكتور وائل عبد الرازق رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة نيفين محمد عبد ربه رئيس الادارة المركزية للتمريض بوزارة الصحة.

وقال الدكتور احمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، فى بيان له، أنه جرى ختام فعاليات الدورة التدريبية وجرى تكليف مدير الادارة الصحية بالداخلة بتسليم الشهادات على المتدربين وقدم الشكر لقطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة على الجهد المشكور لرفع كفاءة الفرق التمريضية، مؤكداً على أن الدورات التدريبيه تشمل تدريب فرق تمريض الخارجة وباريس بمركز "الخارجة"، والداخلة وبلاط والفرافرة بمركز "الداخلة"، بما يضمن الوصول لجميع أفراد طاقم التمريض المستهدفة بالتدريب، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.