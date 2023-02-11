مدبولي: الدولة مستعدة لتحويل 100 ألف سيارة سنويا من بنزين إلى كهرباء

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن تفقد عدد من المشروعات لزيادة إطلاق طاقات القطاع الخاص، لافتا إلى إنه تفقد مشروعين في القطاع الغذائي ومشروع لصناعة السيارات وتحويل السيارات من بنزين إلي كهرباء، مؤكدا إن الأخير من المشروعات الرائعة، مشيرا إلى أن الدولة مستعدة لدعمهم ليتم تحويل ١٠٠ ألف سيارة سنويا بدلا من ٥ آلاف.

وأضاف مدبولي خلال الموتمر الصحفي، أن الدولة تمهد الأرض للقطاع الخاص ويستطيع أن يتخذ فرصته في المشروعات، لافتا إلى أن حميع شركات الدولة مستعدة للشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلي إنه تفقد مشروع عقاري وهو مشروع شراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلي أن فكرة هذا المشروع أطلقت في ٢٠١٥ والآن تم الانتهاء من ٥٠٪؜ منه وسيتم إضافة ١٥٠٠ غرفة فندقية.